Il Culturista | I lunghi silenzi e le parole infinite di John Giorno poeta Beat

John Giorno, figura di spicco della Beat Generation, ha contribuito a definire un nuovo modo di esprimersi attraverso poesia e performance. La sua figura si distingue per i lunghi silenzi e le parole infinite che caratterizzano le sue opere, offrendo uno sguardo autentico sulla cultura degli anni ’50. Il Culturista: I lunghi silenzi e le parole infinite di John Giorno, poeta Beat

