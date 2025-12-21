Il Ct del Marocco attacca la Roma ma senza nominarla | Siamo delusi abbiamo fatto appello alla FIFA
Il Ct del Marocco fa sapere di aver fatto appello alla FIFA dopo i problemi avuti con la Roma per la convocazione in Coppa d'Africa di El Aynaoui: "Siamo delusi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il ct del Marocco, Walid Regragui, attacca la Roma e il Manchester United: “Abbiamo avuto problemi con alcuni club che non volevano liberare Mazraoui ed El Aynaoui, abbiamo dovuto fare appello alla Fifa per difendere i nostri diritti”. x.com
