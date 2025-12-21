il condono edilizio ritorna nella manovra cosa prevede la nuova sanatoria

Nel cantiere della Legge di Bilancio torna a farsi strada un tema ciclico e sempre divisivo: il condono edilizio. Tra gli emendamenti parlamentari, compare infatti una versione rivista della proposta che punta a riaprire la sanatoria del 2003. Una mossa che potrebbe sbloccare una massa significativa di immobili irregolari, con effetti a catena sul settore delle costruzioni e sulle casse di Comuni e Regioni. Perché si parla di nuovo condono. L’ emendamento, a prima firma del deputato Rastrelli (Fratelli d’Italia), è stato riscritto per chiarirne e ampliarne l’ambito. La nuova formulazione intende consentire la regolarizzazione di un ampio ventaglio di illeciti edilizi: opere realizzate in totale assenza di permesso;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

