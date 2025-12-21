Il condono edilizio ritorna nella Manovra cosa prevede la nuova sanatoria
Nel cantiere della Legge di Bilancio torna a farsi strada un tema ciclico e sempre divisivo: il condono edilizio. Tra gli emendamenti parlamentari, compare infatti una versione rivista della proposta che punta a riaprire la sanatoria del 2003. Una mossa che potrebbe sbloccare una massa significativa di immobili irregolari, con effetti a catena sul settore delle costruzioni e sulle casse di Comuni e Regioni. Perché si parla di nuovo condono. L’ emendamento, a prima firma del deputato Rastrelli (Fratelli d’Italia), è stato riscritto per chiarirne e ampliarne l’ambito. La nuova formulazione intende consentire la regolarizzazione di un ampio ventaglio di illeciti edilizi: opere realizzate in totale assenza di permesso;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Condono edilizio, cosa prevede la proposta nella Manovra 2026
Leggi anche: Condono edilizio, torna la sanatoria del 2003? L'emendamento nella manovra 2025
Manovra, torna il condono edilizio: riscritta la sanatoria del 2003; Manovra lunedì in aula: dopo le polemiche, l’emendamento su condono diventa un Odg; Manovra, cosa prevede la riformulazione sul condono del 2003; Il governo ha dovuto riscrivere (per l'ennesima volta) la Manovra: è caos sul dossier pensioni.
Il condono edilizio ritorna nella Manovra, cosa prevede la nuova sanatoria - La Legge di Bilancio riapre il dossier condono edilizio: regole, esclusioni, ruolo delle Regioni e impatti su immobili e conti pubblici ... quifinanza.it
Il condono edilizio promesso dal centrodestra durante le elezioni in Campania è sparito dalla manovra 2026 - Fratelli d’Italia: “Si riapriranno i termini”, l’opposizione di centrosinistra: “Di fatto lo hanno ritirato” È stato l'argomento ... fanpage.it
Manovra in tilt, rispunta il condono edilizio. Poi il governo frena - Le opposizioni hanno minacciato l'ostruzione e alla fine il centrodestra ha deciso di fare un passo indietro Il clima in Senato sulla manovra 2026 si fa rovente. today.it
Durante la campagna elettorale per le Regionali in Campania ad un certo punto è sbucata dal cilindro tipo coniglio la riapertura del condono edilizio del 2003, quello che voleva Berlusconi e che qui Bassolino bloccó. La destra ha perso le elezioni e il condon - facebook.com facebook
Concluso l'esame della #manovra in commissione bilancio al #Senato. Via libera al nuovo maxi emendamento. Lunedì il testo sarà in aula. Cadono le misure restrittive sulle #pensioni. Altre tensioni su un emendamento sul condono edilizio, subito ritirato x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.