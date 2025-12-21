Il Comune ci aiuti a dare un pasto ai poveri

A Fano, la povertà cresce e si riflette anche nei numeri della mensa di San Paterniano, che fino a dicembre ha distribuito oltre 67.000 pasti. La richiesta di aiuto aumenta costantemente, evidenziando la necessità di sostegno. È fondamentale che la comunità e le istituzioni collaborino per affrontare questa situazione. Il Comune ci aiuti a dare un pasto ai poveri.

di Anna Marchetti A Fano sempre più poveri. Lo testimoniano i dati della mensa di San Paterniano che quest'anno – fino al 18 dicembre – ha distribuito 67mila pasti e prima della fine dell'anno supererà la soglia dei 70 mila. Un incremento del 20% rispetto ai 58.181 pasti consegnati nel 2024. L' Opera Padre Pio che, attraverso le donazioni dei privati e il lavoro dei volontari, assicura ogni giorno un pasto caldo a chi è in difficoltà, si rivolge all'Amministrazione comunale perché faccia la sua parte magari con un contributo del 10% – pari a 30 mila euro – rispetto al bilancio dell'associazione che si aggira intorno ai 300mila euro.

