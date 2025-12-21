il comune brianzolo dove 3mila persone rischiano di rimanere tra poco senza medico

Il Comune brianzolo si trova di fronte a una difficile emergenza sanitaria, poiché tre mila cittadini rischiano di rimanere senza assistenza medica di base. Il medico di riferimento attuale andrà in pensione tra pochi giorni, seguito da un altro collega tra alcuni mesi. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la continuità delle cure alla popolazione.

Il medico di base tra pochissimi giorni andrà in pensione, lo stesso farà un altro collega tra pochi mesi. E per 3mila pazienti di Barlassina si potrebbe aprire l’incubo che stanno già vivendo migliaia di brianzoli: non avere il medico di famiglia, con la necessità di doversi rivolgere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

