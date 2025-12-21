Il colpo di fucile da una Smart la donna che si accascia a terra | i terribili istanti della folle notte in piazza Nascè il video dei soccorsi

"Ho sentito un botto secco, poi le urla. Una macchina sfrecciava e qualcuno ha tirato fuori un fucile enorme". È viva per una questione di millimetri la donna di 33 anni rimasta gravemente ferita nella notte in piazza Nascè, durante l'ennesimo episodio di violenza con l'uso delle armi tra i. Paura nella notte in piazza Nascè, spari da un'auto: 33enne colpita da un proiettile; Palermo, colpo di fucile nel centro della movida: ferita una 33enne. Palermo, colpo di fucile nel centro della movida: 33enne ferita da proiettile vagante - , è stata ferita alla spalla da un proiettile vagante nella notte a Palermo in piazzetta Nascè, all'angolo con via Quintino Sella.

Palermo, donna ferita a colpi di fucile. Sarebbe stata colpita per errore - E' successo stanotte intorno alle 2 e 30 in piazza Nasce', a pochi passi da una delle strade della movida palermitana, in pieno centr ... rainews.it

Donna colpita da proiettile a Palermo: ricoverata in codice rosso, partono le indagini - Donna colpita da un proiettile nel centro di Palermo nella notte: scattano le indagini delle forze dell’ordine. notizie.it

Una donna di 33 anni è stata ferita da un colpo di fucile esploso da un’auto in fuga nel centro città. Non sarebbe il bersaglio facebook

