Mattia Missiroli, sindaco Pd eletto con il campo largo a Cervia (Ravenna) è indagato per maltrattamenti in famiglia. Lo riportano Il Corriere Romagna e il Resto del Carlino. L’inchiesta nasce in seguito a un accesso al pronto soccorso di Ravenna della moglie, lo scorso 5 dicembre, che ha dichiarato di essere stata spinta a terra dal marito, facendo scattare il codice rosso. Sentita la donna, la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, misura respinta dal gip. La Procura di Ravenna ha chiesto per lui l’arresto e la custodia cautelare in carcere, ma il gip del capoluogo romagnolo ha appena respinto la richiesta rilevando come i fatti contestati siano in fondo episodici e che lui, all’indomani della visita della consorte in pronto soccorso, abbia lasciato casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il codice rosso inguaia il sindaco rosso di Cervia: chiesto l’arresto di Mattia Missiroli per maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Lui: “Accuse infamanti”

Leggi anche: Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

VALSUSA, UOMO HA UN MALORE IMPROVVISO: RICOVERATO IN CODICE ROSSO https://www.valsusaoggi.it/valsusa-uomo-ha-un-malore-improvviso-ricoverato-in-codice-rosso/ facebook

Blog | Codice rosso in casa OpenAi. GPT-5.2 vs Gemini 3: chi vincerà #Ascanio - Info Data infodata.ilsole24ore.com/2025/12/20/cod… x.com