Il ’Chromos’ debutta in pubblico Concerto nella chiesa metodista
Il concerto odierno nella chiesa metodista del centro cittadino segna il debutto ufficiale del coro Chromos. Si tratta di un momento importante per un progetto che mira a promuovere il canto corale come forma di condivisione e crescita musicale, coinvolgendo attivamente la comunità locale.
Il concerto odierno nella chiesa metodista del centro cittadino, rappresenta non solo il debutto ufficiale del coro Chromos, ma anche il primo importante traguardo di un progetto culturale che punta a valorizzare il canto corale come esperienza di condivisione, crescita musicale e partecipazione attiva alla vita culturale della città. Appuntamento nella struttura di via da Passano, oggi alle 17, per l’esordio del gruppo vocale promosso dall’associazione Aidea, con la direzione del maestro Leonardo Vaccarone, affiancato dalla vocal coach Valentina Pira, e accompagnato al pianoforte dalla maestra Federica Morace. 🔗 Leggi su Lanazione.it
