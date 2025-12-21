Il caso Vlahovic si arricchisce di un nuovo sviluppo con la revoca dei daspo ai tifosi che avevano partecipato ai cori allo Stadium. Dopo aver vinto i ricorsi, i supporter viola ottengono una recente decisione favorevole a Torino, sebbene questa non si sia tradotta in un risultato sul campo. La vicenda evidenzia come le questioni legali possano influire sull’ambiente sportivo, offrendo un esempio di come la giustizia possa intervenire in situazioni di contestazione.

di Stefano Brogioni FIRENZE I tifosi viola vincono. i ricorsi. Arriva un altra successo a Torino, ma (anche) stavolta non sul terreno di gioco. Il questore del capoluogo piemontese ha infatti revocato alcuni dei trenta Daspo emessi nei confronti dei supporter che erano stati sanzionati con la punizione sportiva dopo i cori urlati all’indirizzo dell’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic in occasione della partita del 29 dicembre dell’anno scorso allo “Stadium“. Un coro che, inizialmente, per la procura di Torino rappresentava pure istigazione all’odio razziale. Ma le accuse, grazie anche alle istanze presentate dai legali di alcuni tifosi indagati, tra questi gli avvocati Fabio Generini e Francesco Stefani, si erano disciolte davanti al giudice dell’udienza preliminare, Manuela Accurso Tagnano, dopo una retromarcia della stessa pubblica accusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso Vlahovic. Cori allo Stadium. Revocati i daspo

Leggi anche: Cori pesantissimi contro Napoli durante Juve-Cagliari: cosa è successo allo Stadium

Leggi anche: Juve Sporting 1-1 LIVE: termina il primo tempo allo Stadium, al gol di Araujo risponde Vlahovic

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il caso Vlahovic. Cori allo Stadium. Revocati i daspo.

Fiorentina-Juve, cori razzisti contro Vlahovic: partita interrotta, ecco cosa è successo - Juventus al Franchi si è subito rivelata di difficile gestione per l'arbitro Daniele Doveri che ... msn.com