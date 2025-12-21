IL CASO Disagi per 200 tifosi al rientro da Riad Rimborsi dalla Lega A

La Lega Calcio Serie A ha preso atto dei disagi segnalati da 130 tifosi al rientro da Riad, con particolare riferimento ai problemi verificatisi all’aeroporto di Napoli. La Lega ha espresso il proprio dispiacere per l’accaduto e ha annunciato che verranno adottate le misure necessarie, tra cui i rimborsi, per affrontare la situazione. La vicenda evidenzia l’impegno della Lega nel tutelare i propri sostenitori e garantire un servizio più efficiente in futuro.

La Lega Calcio Serie A ha appreso "con sconcerto" del disagio vissuto ieri mattina da 130 tifosi all’arrivo all’aeroporto di Napoli, di rientro dal viaggio per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Questa trasferta è stata organizzata dalla Lega Calcio Serie A per quasi 200 tifosi italiani delle quattro squadre partecipanti, "con la massima attenzione logistica e in collaborazione con partner tecnici specializzati nel trasporto charter". Purtroppo, si legge nella nota diffusa, dopo l’atterraggio a Capodichino, si sono verificati dei problemi legati alla documentazione di volo dei passeggeri in transito per Milano, bloccati dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto per alcune ore, mentre i tifosi del Napoli sono scesi senza problemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - IL CASO. Disagi per 200 tifosi al rientro da Riad. Rimborsi dalla Lega A Leggi anche: Tifosi del Napoli bloccati al rientro da Riad, la Lega si scusa: promessi rimborsi e biglietti omaggio Leggi anche: Tifosi del Napoli bloccati in rientro da Riad, la Lega si scusa: promessi rimborsi e biglietti omaggio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Napoli europeo continua a far fatica; Supercoppa, disagi a Capodichino per il rientro dei tifosi in transito per Milano. Lega: “Rimborsi”; Sciopero all'aeroporto, tifosi del Napoli bloccati; Tifosi del Napoli bloccati al rientro da Riad, la Lega si scusa: promessi rimborsi e biglietti omaggio. IL CASO. Disagi per 200 tifosi al rientro da Riad. Rimborsi dalla Lega A - La Lega Calcio Serie A ha appreso "con sconcerto" del disagio vissuto ieri mattina da 130 tifosi all’arrivo all’aeroporto ... msn.com

Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN" - Non è tardata ad arrivare la risposta della Lega Serie A ai disagi vissuti dai circa 200 tifosi italiani volati a Riyadh per assistere alla Supercoppa. msn.com

Tifosi del Napoli bloccati al rientro da Riad, la Lega si scusa: promessi rimborsi e biglietti omaggio - Disagi al rientro dalla Supercoppa Italiana per oltre cento tifosi, fermati a Capodichino per problemi burocratici ... fanpage.it

++ CASO NOCINI, PARLA LA RETTRICE DELL'UNIVERSITA' DI VERONA: "PROFONDO DISAGIO" ++ https://www.veronaoggi.it/verona/caso-nocini-parla-rettrice-universita-verona-leardini-profondo-disagio-20-dicembre-2025/ #verona #veronaoggi - facebook.com facebook

Via libera dell'Autorità per i trasporti al diritto al #rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (es. incidenti, fenomeni meteo). x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.