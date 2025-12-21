IL CASO Disagi per 200 tifosi al rientro da Riad Rimborsi dalla Lega A

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Calcio Serie A ha preso atto dei disagi segnalati da 130 tifosi al rientro da Riad, con particolare riferimento ai problemi verificatisi all’aeroporto di Napoli. La Lega ha espresso il proprio dispiacere per l’accaduto e ha annunciato che verranno adottate le misure necessarie, tra cui i rimborsi, per affrontare la situazione. La vicenda evidenzia l’impegno della Lega nel tutelare i propri sostenitori e garantire un servizio più efficiente in futuro.

La Lega Calcio Serie A ha appreso "con sconcerto" del disagio vissuto ieri mattina da 130 tifosi all’arrivo all’aeroporto di Napoli, di rientro dal viaggio per la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Questa trasferta è stata organizzata dalla Lega Calcio Serie A per quasi 200 tifosi italiani delle quattro squadre partecipanti, "con la massima attenzione logistica e in collaborazione con partner tecnici specializzati nel trasporto charter". Purtroppo, si legge nella nota diffusa, dopo l’atterraggio a Capodichino, si sono verificati dei problemi legati alla documentazione di volo dei passeggeri in transito per Milano, bloccati dalla Polizia di Frontiera dell’aeroporto per alcune ore, mentre i tifosi del Napoli sono scesi senza problemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

