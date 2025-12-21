Il calendario in omaggio. Un anno di volontariato Anche quest’anno La Nazione rinnova il suo impegno nel raccontare e valorizzare la solidarietà, trasformando un omaggio tradizionale in un gesto concreto di attenzione verso il territorio. Con questa iniziativa, desideriamo rafforzare il senso di comunità e sostenere le attività che contribuiscono al benessere collettivo.

Anche quest’anno La Nazione rinnova il suo impegno nel raccontare e valorizzare la solidarietà, trasformando un omaggio tradizionale in un gesto concreto di attenzione verso il territorio. Mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, insieme al nostro quotidiano sarà distribuito in omaggio il Calendario 2026, dedicato per il quarto anno consecutivo al mondo del volontariato. Il progetto dà voce a dodici associazioni del territorio, raccontate attraverso immagini luminose, ricche di colori e sorrisi, capaci di restituire il valore umano e sociale dell’impegno quotidiano dei volontari. Per la Garfagnana e la Media Valle, presenti la Misericordia di Borgo a Mozzano e il Centro antiviolenza "Non ti scordar di te" di Gallicano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

