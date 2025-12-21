Il calendario dei pescatori in ricordo di Palanti
Il calendario dei pescatori in ricordo di Palanti È stato presentato ieri mattina il calendario storico per il 2026 del circolo Pescatori, dedicato a Giuseppe Palanti (1881-1946), artista e fondatore di Milano Marittima, noto come il pittore dei pescatori. L’edizione celebra l’Ottantesimo della sua scomparsa, rendendo omaggio alla sua figura e alle sue opere.
È stato presentato ieri mattina il calendario storico per il 2026 del circolo Pescatori, dedicato a ’Giuseppe Palanti (1881-1946), artista, fondatore di Milano Marittima, il pittore dei pescatori’ nell’Ottantesimo della sua scomparsa. La nipote e la pronipote di Giuseppe Palanti, Paola Romagnoli e Marina Motta, hanno messo a disposizione immagini di 14 quadri inediti, fotografati da Valentina Esposito e Luca Massari. Ogni quadro ha la corrispondente immagine d’epoca. In ogni pagina mensile ci sono ricette della tradizione gastronomica marinara a cura di Ornella Belletti e Lorenzo Belletti. L’iniziativa vede la collaborazione del Consorzio Cervia Centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Circolo Pescatori di Cervia presenta il Calendario Storico 2026 dedicato a Giuseppe Palanti - 30, nella sede del Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla di Cervia, in via Nazario Sauro 1, il ... ravennanotizie.it
Questa mattina la presentazione del calendario, che chiude gli eventi per il 50esimo La Pantofla, Circolo Pescatori Cervia - facebook.com facebook
