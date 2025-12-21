Il calendario dei pescatori in ricordo di Palanti È stato presentato ieri mattina il calendario storico per il 2026 del circolo Pescatori, dedicato a Giuseppe Palanti (1881-1946), artista e fondatore di Milano Marittima, noto come il pittore dei pescatori. L’edizione celebra l’Ottantesimo della sua scomparsa, rendendo omaggio alla sua figura e alle sue opere.

È stato presentato ieri mattina il calendario storico per il 2026 del circolo Pescatori, dedicato a ’Giuseppe Palanti (1881-1946), artista, fondatore di Milano Marittima, il pittore dei pescatori’ nell’Ottantesimo della sua scomparsa. La nipote e la pronipote di Giuseppe Palanti, Paola Romagnoli e Marina Motta, hanno messo a disposizione immagini di 14 quadri inediti, fotografati da Valentina Esposito e Luca Massari. Ogni quadro ha la corrispondente immagine d’epoca. In ogni pagina mensile ci sono ricette della tradizione gastronomica marinara a cura di Ornella Belletti e Lorenzo Belletti. L’iniziativa vede la collaborazione del Consorzio Cervia Centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il calendario dei pescatori in ricordo di Palanti

