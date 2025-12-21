Il Calamaro Gigante al Lirico Gaber
Il Calamaro Gigante al Lirico Gaber è un evento dedicato a tutti, con particolare attenzione ai più giovani. Attraverso messaggi autentici e positivi, mira a comunicare valori di speranza e fiducia, stimolando la riflessione e l’interesse di ogni spettatore. La sua presenza invita a un’esperienza coinvolgente e significativa, in un contesto che promuove il dialogo e la crescita personale. Il Calamaro Gigante parla a un pubblico di ogni età, ma incanta soprattutto i più giovani con mess
Il Calamaro Gigante parla a un pubblico di ogni età, ma incanta soprattutto i più giovani con messaggi nuovi, positivi, profondamente incoraggianti. Offre loro una forte spinta motivazionale: quel “ce la puoi fare” di cui hanno disperatamente bisogno in un mondo che troppo spesso li bombarda con crisi, conflitti e zero prospettive. Il Calamaro Gigante li invita invece a credere nei propri sogni e a lasciarsi guidare da essi. A non tenere la testa bassa né i piedi troppo per terra. Perché solo così, forse, si può imparare a volare. Di e con Angela Finocchiaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
