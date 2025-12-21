Il blitz dopo il decreto Sicurezza Al setaccio i ‘Cannabis shop’ sequestrate sostanze irregolari

Nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha condotto un'ampia operazione a livello nazionale, concentrandosi sui negozi di cannabis. L'intervento ha portato al sequestro di sostanze non conformi alle normative vigenti, anche nel territorio ferrarese. Questa attività si inserisce nel quadro delle misure predisposte dal decreto Sicurezza, volte a garantire il rispetto delle leggi e la tutela della sicurezza pubblica. Il blitz dopo il decreto Sicurezza. Al setaccio i ‘Cannabis shop’, sequestrate sostanze irregolari.

Cannabis shop nel mirino della polizia di Stato che, nella mattinata di ieri, ha eseguito una vasta operazione nazionale con risvolti anche sul territorio ferrarese. Il Blitz, denominato 'Alto impatto', aveva tra i vari scopi anche quello di verificare la corretta applicazione della normativa introdotta con il recente decreto Sicurezza, che di fatto impone una stretta sulla commercializzazione della cannabis light, cioè quella con basso contenuto di principio attivo. A scendere in campo sono stati gli agenti della squadra mobile e quelli della divisione amministrativa della questura. Per quanto riguarda il territorio ferrarese, gli accertamenti hanno interessato dodici negozi di cannabis, sparsi in vari punti della provincia.

