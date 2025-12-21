Il bilancio regionale rappresenta uno strumento fondamentale per la pianificazione delle risorse pubbliche. Dopo quattro giornate di discussione, il consiglio regionale della Toscana ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. In questo documento vengono definiti gli interventi e le priorità per il territorio, inclusa la Lucchesia. Il bilancio regionale. Ecco a chi e dove vanno i soldi per la Lucchesia.

Dopo quattro intense giornate di lavoro e di dibattito in aula, il consiglio regionale della Toscana ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. Per i consiglieri regionali di maggioranza Mario Puppa e Vittorio Salotti c’è piena soddisfazione per l’esito di una manovra che, a loro dire, conferma la solidità delle politiche regionali e rafforza in modo significativo gli investimenti sui territori, con particolare attenzione alla Provincia di Lucca. "È stato un confronto serrato e approfondito – dicono Puppa e Salotti – che ha portato all’approvazione di un bilancio equilibrato, capace di garantire continuità alle politiche regionali e, allo stesso tempo, di introdurre interventi concreti e mirati per lo sviluppo, la sicurezza e la qualità della vita delle nostre comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

