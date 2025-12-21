Il basket celebra la pace. Grande evento a Fontevivo.

Il basket si conferma come uno sport capace di unire le persone e promuovere valori di pace e collaborazione. Oggi, il Palazzetto Fontevivo a San Miniato accoglie un evento speciale in occasione della Giornata Mondiale del Basket, istituita dall’ONU per rafforzare il dialogo tra i popoli. La manifestazione rappresenta un’occasione importante per riflettere sull’importanza dello sport come strumento di pace e inclusione.

Il grande basket internazionale fa tappa a San Miniato. Oggi il Palazzetto Fontevivo ospiterà la celebrazione nazionale della Giornata Mondiale del Basket istituita dall’Onu per promuovere il dialogo e la cooperazione tra i popoli. Una sinergia territoriale: sport e Città dei Presepi. Il progetto Basketball for Peace trova a San Miniato un terreno fertile grazie alla collaborazione fondamentale con l’Associazione Nazionale Città dei Presepi. Questa partecipazione sottolinea – viene spiegato – il legame profondo tra la ricorrenza sportiva e l’identità culturale del territorio, capace di accogliere atleti e visitatori in un clima di ospitalità e riflessione, tipico del periodo natalizio e della storica vocazione della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

