Il giorno di Santo Stefano approda al Teatro Goldoni di Venezia il Balletto di Mosca con La bella addormenta, una delle opere di danza classica più conosciute. Lo spettacolo sarà due volte in replica il 26 dicembre, alle 16 e alle 20.30.La bella addormentata è un capolavoro del balletto classico. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Il Balletto di Mosca porta in scena "La bella addormentata" al teatro Goldoni

