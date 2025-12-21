Il 2026 sarà l’anno dei sì | tutte le coppie VIP che convoleranno a nozze

Il 2026 sarà l’anno dei “sì”: quando i VIP italiani scelgono l’altare (partendo da Aurora Ramazzotti). C’è un anno che, ancora prima di arrivare, profuma già di fiori d’arancio. Il 2026 si annuncia come una stagione sentimentale per molti volti noti italiani: un tempo sospeso tra promesse mantenute, amori cresciuti lontano dai riflettori e matrimoni che non hanno fretta di stupire, ma solo di essere veri. Tra i nomi più attesi c’è senza dubbio Aurora Ramazzotti. La sua storia con Goffredo Cerza non ha mai avuto bisogno di clamore: è una relazione costruita nel tempo, attraversata da cambiamenti importanti e consolidata dalla nascita del figlio Cesare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

