Igor Volley vittoria in rimonta a Busto Arsizio nel Derby del Ticino

La Igor Volley di Lorenzo Bernardi ha ottenuto una vittoria importante nel Derby del Ticino contro Busto Arsizio. Dopo essere andata sotto di due set, la squadra ha saputo reagire e rimontare, portando a casa due punti fondamentali per la classifica. La partita ha dimostrato carattere e determinazione, elementi essenziali nel percorso della stagione. Vittoria in rimonta per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che sotto 2-0 a Busto Arsizio ribalta tutto e conquista due punti importanti per la classifica.

Azzurre trascinate da una super Tolok (36 punti per lei, Mvp e top scorer del match) e da De Nardi a più riprese decisiva in difesa.

