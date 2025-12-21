Ieri in Campania | l’Avellino riacciuffa il Palermo Dramma a Polla muore noto architetto

Ecco le principali notizie di ieri in Campania, sabato 20 dicembre 2025. A Avellino, il match tra l’Avellino e il Palermo termina con un pareggio 2-2, caratterizzato da grande intensità. Nel frattempo, si è verificato un dramma a Polla, dove è morto un noto architetto. Di seguito, un riassunto degli eventi più significativi della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 20 dicembre 2025. Avellino –Pareggio ricco di emozioni al Partenio-Lombardi, dove Avellino e Palermo si dividono la posta con un 2-2 intenso e combattuto. I biancoverdi partono forte, costruiscono occasioni e spingono con continuità, ma si trovano a rincorrere dopo il rigore trasformato da Pohjanpalo. La reazione, però, è da squadra vera: Palumbo firma un gol splendido che rimette tutto in equilibrio. Nel finale Joronen evita la beffa su Lescano. Un punto che racconta carattere, qualità e rimpianti. ( LEGGI QUI ) Benevento – Botti illegali per circa 4 tonnellate complessivamente sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di operazioni condotte a Napoli, Padova e Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

