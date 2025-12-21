Idratante viso in stick I pro e i contro

L'idratante viso in stick è un prodotto solido pensato per facilitare l'applicazione e la praticità d'uso. Questo formato offre diversi vantaggi, come la portabilità e una dose controllata di prodotto, ma presenta anche alcuni limiti da considerare. Per capire meglio i pro e i contro di questa soluzione, una dermatologa spiega cosa comporta inserirlo nella routine di cura della pelle.

Il trattamento cosmetico solido in formato stick rappresenta un nuovo gesto di bellezza. Cosa sia esattamente l'idratante viso stick e a cosa fare attenzione quando viene introdotto nella beauty routine lo spiega una dermatologa.

