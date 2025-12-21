Identità cercasi anche sulla panchina Non convincono le scelte del tecnico
In un contesto di incertezza, l’identità della squadra appare ancora da definire, anche attraverso le scelte del tecnico. La prestazione dei singoli può fare la differenza, ma non sempre le decisioni tattiche risultano convincenti. MASCARDI 5,5: non è immune da colpe sul gol di Bracaglia, ancora una volta troppo incollato sulla linea di porta.
MASCARDI 5,5: non è immune da colpe sul gol di Bracaglia, ancora una volta troppo incollato sulla linea di porta. Sbaglia completamente un'uscita, nella ripresa, con Koutsoupias a graziarlo. Limita il passivo parando le conclusioni di Raimondi, Calò, Ghedjemis. WISNIEWSKI 5: va costantemente in difficoltà nei raddoppi di marcatura su Kvernadze, un'autentica spina nel fianco con le sue accelerazioni. Immobile sul gol di Bracaglia. HRISTOV 5,5: il capitano tiene discretamente botta su Raimondi fino a quando la condizione glielo consente, anche se non è immune da errori sul primo gol ciociaro (59' CANDELA 5: anonimo, una linea retta con zero parabole ascendenti).
