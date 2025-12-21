Icardi vince in tribunale Wanda in lacrime a MasterChef Argentina | ecco cos’è successo

Inter News 24 Icardi vince e la vicenda giudiziaria riaccende il caso con Wanda Nara: tensione altissima, reazione emotiva e ombre sul rapporto tra i due ex. Tornano al centro del gossip Mauro Icardi e Wanda Nara, protagonisti di una separazione che continua a far discutere anche lontano dai campi di calcio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nei giorni scorsi l’ex attaccante dell’Inter ha ottenuto una vittoria in tribunale, con l’accoglimento di una richiesta presentata ai giudici argentini nell’ambito della complessa vicenda legale che lo vede contrapposto alla ex moglie e agente. 🔗 Leggi su Internews24.com

Wanda Nara in lacrime a MasterChef Celebrity Argentina perché Icardi ha avuto ragione in tribunale: riprese interrotte.

Wanda Nara in lacrime: a Natale le figlie stanno di nuovo con Icardi - Wanda Nara si è messa a piangere durante le registrazioni di MasterChef Celebrity, perché ha appreso che il Tribunale affida a Icardi le due figlie per Natale. gazzetta.it