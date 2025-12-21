I Volontari del Soccorso di Calolziocorte dispongono ora di un nuovo mezzo, donato dalla compianta Maria Cristina. Questo veicolo contribuirà a migliorare l’assistenza nel trasporto di pazienti e persone con disabilità, rafforzando la capacità di intervento della squadra. La donazione rappresenta un gesto di grande solidarietà, che permette di offrire un servizio più efficace e vicino alle esigenze della comunità.

I Volontari del Soccorso di Calolziocorte hanno un veicolo in più per il trasporto di pazienti nei luoghi di cura e di persone con disabilità. Un veicolo moderno e completo di tutte le dotazioni necessarie, acquistato dall'associazione di via Mazzini grazie al lascito testamentario di Maria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

I Volontari del Soccorso hanno un mezzo in più. Donato dalla compianta Maria Cristina

