I tormenti dell’Aurelia bis I sindacati in trincea | Tutelare i lavoratori

L’Aurelia bis rappresenta una sfida importante per la viabilità e la sicurezza dei lavoratori coinvolti. I sindacati si trovano in prima linea per tutelare i diritti e la sicurezza di chi opera sul cantiere. È fondamentale garantire tempi di ripresa rapidi e, soprattutto, assicurare condizioni di lavoro sicure. La priorità resta quella di proteggere la salute e i diritti di tutti i lavoratori coinvolti nel progetto.

Garantire tempi rapidi nella ripartenza dei lavoratori, ma sopratutto sicurezze ai lavoratori impiegati nelle opere. All'indomani della notizia pubblicata da La Nazione circa la decisione del Tribunale di Roma di far decadere l'appalto per la realizzazione del lotto 1 dell'Aurelia bis in capo a Ici Italiana Costruzioni – per terminare le opere non si procederà a nuove gare, ma subentreranno direttamente i contrattisti – intervengono a piedi uniti i sindacati di categoria. Un appalto tormentato, quello dello stralcio del Buonviaggio, con operai costretti a subire anche forti ritardi nel pagamento degli stipendi.

