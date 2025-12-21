I temi in Consiglio Dall’acqua pubblica al trasporto locale

Il consiglio comunale ha discusso temi fondamentali per la comunità, tra cui la gestione dell’acqua pubblica e il trasporto locale. È stata approvata una delibera che impegna il sindaco e la giunta a proporre modifiche allo statuto della Multiutility, escludendo esplicitamente la possibilità di quotare la società in Borsa. Il percorso verso la ripubblicizzazione del servizio idrico, iniziato nel 2021, continuerà con l’obiettivo di completarlo entro il 2031.

Il consiglio comunale ha impegnato il sindaco e la giunta comunale a proporre una modifica dello statuto della Multiutility e dei patti parasociali al fine di escludere in modo esplicito e vincolante "la possibilità di quotarla in Borsa", proseguendo inoltre il lavoro iniziato nel 2021 per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, "arrivando alla ripubblicizzazione di Acque Spa entro e non oltre il 2031". Questi due degli impegni assunti a seguito dell’approvazione in consiglio comunale di una mozione presentata dal capogruppo di In Comune per Vinci Giuseppe Pandolfi. Un atto che è stato votato dalla maggioranza di centrosinistra, ma non dal proponente, in segno di disaccordo con l’emendamento presentato da Insieme per Vinci che a suo dire stravolgeva completamente il senso iniziale della mozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

