I supereroi portano doni a Pediatria Non sono semplici numeri quelli che raccontano il successo di ‘Un dono in corsia’. Sono pacchetti avvolti con cura, nastri scelti con attenzione, peluche morbidi immaginando un abbraccio, giochi nuovi pensati per un bambino che forse non si conoscerà mai, ma che per un istante diventa il centro di tutto. Questo gesto dimostra come un piccolo dono possa portare conforto e speranza a chi ne ha più bisogno.

La campagna solidale promossa dall'associazione 'Futura' si chiude con un risultato che scalda il cuore: oltre 500 giocattoli nuovi raccolti grazie alla generosità di un intero territorio. Da Ascoli a Castignano, da Palmiano a Sant'Omero fino a San Benedetto, cinque Comuni hanno risposto all'appello trasformando una raccolta di Natale in un gesto collettivo, capace di portare luce là dove spesso le feste arrivano più piano, tra corridoi silenziosi, sale d'attesa e giorni che non somigliano a quelli di casa.

Seus 118, supereroi e doni natalizi per i piccoli pazienti dell’Ospedale Cervello di Palermo - PALERMO (ITALPRESS) – Supereroi, doni e sorrisi: in sintesi, l’iniziativa natalizia della Seus 118 verso i piccoli pazienti dell’ospedale Cervello. msn.com

Caserta, bersaglieri e supereroi fanno visita ai bambini della Pediatria - Una mattinata di emozioni e umanità ha attraversato oggi il reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera a Rilevanza nazionale Sant’Anna e San ... pupia.tv

Stupore e gioia questa mattina per i bambini ricoverati all’Ospedale Civile pediatrico: alle finestre delle loro stanze hanno visto dei supereroi che li salutavano C'erano proprio tutti: Batman, Spiderman, Hulk, Wolverine, Wonderwoman, Capitan Amer - facebook.com facebook

