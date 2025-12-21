Da anni, Stefano Pizzolitto porta allegria e sorrisi ai bambini dell’ospedale pediatrico di Busto Arsizio con le sue maschere di supereroi. La sua attività, intrisa di passione e professionalità, contribuisce a rendere più serena l’esperienza dei piccoli pazienti. I supereroi di Pizzolitto per i bambini di Busto Arsizio

Le maschere di supereroi del mago degli effetti speciali Stefano Pizzolitto stanno rallegrando i bambini dell’ospedale pediatrico di Busto Arsizio. Maschere in silicone di Superman, Batman e Spiderman che saranno indossate dagli operatori della Dream Official di Milano, associazione che si occupa di animare i reparti pediatrici, per portare un po’ di allegria ai bambini ricoverati a Busto Arsizio. Le maschere realistiche sono state realizzate da Pizzolitto all’interno dei laboratori della Pizzolitto Fx studios, centro d’eccellenza specializzato in effetti speciali fisici, scenografie e trucco cinematografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

