I Ricchi e poveri cadono nello studio di Domenica In | Non sto bene Il gradino traditore e gli acciacchi | Ho male al mento – Il video 

Se esiste una definizione perfetta di caduta rocambolesca è quella che i Ricchi e poveri hanno messo in scena durante il loro ingresso trionfale nello studio di Mara Venie r, dove erano tra gli ospiti principali della puntata di Domenica In del 21 dicembre. Una simpatica gag, se non fosse che non si trattava di uno scherzo ma di una vera e propria caduta: « Ho preso una botta al mento, non sto bene », ha mormorato Angela Brambati una volta che la conduttrice Rai si è avvicinata al duo. «Preferisco ridere». Il volo a favore di telecamere. Dopo l’annuncio in pompa magna di Mara Venier, le pareti dello studio si erano aperte per far entrare i due artisti. 🔗 Leggi su Open.online

