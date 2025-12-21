I ragazzi di Cernusco che riqualificano i quartieri popolari
È una storia che nasce in strada, tra palazzi Aler, piazze abbandonate e degrado. Nasce da un gruppo di ragazzi cresciuti insieme, senza social né Whatsapp, quando il quartiere era ancora il luogo dove incontrarsi. Q3T - Quartiere Tre Torri - è un’associazione no profit che lavora con e per i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
“Migliorare il posto in cui vivi cambia anche le persone”: i ragazzi dell'associazione Q3T.
A Cernusco sul Naviglio il negozio dell'associazione "I Gigli del Campo" offre un'esperienza di lavoro a ragazzi con disabilità facebook
