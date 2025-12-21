I ragazzi di Cernusco che riqualificano i quartieri popolari

È una storia che nasce in strada, tra palazzi Aler, piazze abbandonate e degrado. Nasce da un gruppo di ragazzi cresciuti insieme, senza social né Whatsapp, quando il quartiere era ancora il luogo dove incontrarsi. Q3T - Quartiere Tre Torri - è un’associazione no profit che lavora con e per i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Attentati esplosivi, dalla Regione 500mila euro e un progetto di legalità nei quartieri delle case popolari

Leggi anche: Don Mimmo: "Le donne dei quartieri popolari di Napoli sentinelle di pace e custodi di speranza"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Migliorare il posto in cui vivi cambia anche le persone”: i ragazzi dell'associazione Q3T.

A Cernusco sul Naviglio il negozio dell'associazione "I Gigli del Campo" offre un'esperienza di lavoro a ragazzi con disabilità facebook