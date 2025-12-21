I prompt IA che danneggiano il nostro cervello | tre effetti collaterali della delega cognitiva

L'uso crescente dei prompt IA ha portato a una maggiore comodità nel risolvere compiti complessi, ma comporta anche alcuni rischi. Delegare eccessivamente funzioni cognitive all’intelligenza artificiale può influire negativamente sulle capacità di problem solving e creare dipendenze durature. È importante quindi valutare attentamente i benefici e i limiti di questa tecnologia, per evitare effetti indesiderati sulla nostra mente. I prompt IA che danneggiano il nostro cervello: tre effetti collaterali della delega cognitiva.

