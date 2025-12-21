I Modena City Ramblers in concerto al Teatro Rosmini di Borgomanero
Sabato 27 dicembre, alle 20,45, sul palco del Teatro Rosmini di Borgomanero arrivano i Modena City Ramblers.In occasione dell'80° anniversario della Liberazione Italiana, i Modena City Ramblers portano sul palco lo speciale tour "Appunti Resistenti", che celebra anche i 30 anni di “Materiale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Al Rosmini di Borgomanero il concerto di Dario Baldan Bembo
