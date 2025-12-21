I migliori vini del Veneto per le feste

Verona si conferma protagonista assoluta anche nell’edizione 2026 della guida Vinetia, imponendosi come una delle province più premiate e rappresentative dell’eccellenza enologica. Dai bianchi vulcanici del Soave ai rosati del Garda, fino ai grandi rossi della Valpolicella, il territorio veronese. 🔗 Leggi su Veronasera.it

