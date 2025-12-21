I librai italiani si confrontano con le sfide di un settore in evoluzione, spesso diviso tra interessi diversi. La recente decisione del Comune di Milano di destinare la maggior parte dei fondi ministeriali alle librerie di quartiere ha suscitato reazioni contrastanti. Ali Milano, rappresentanza dei librai indipendenti, esprime forte preoccupazione e dissenso. I librai: non aiutate solo gli esercizi di quartiere.

Librai contro librai (piccoli). Una categoria (giustamente) anelante al sostegno pubblico si scaglia contro la scelta di dirottare i finanziamenti sugli anelli più deboli della catena: è la presa di posizione di Ali Milano, associazione dei librai, che manifesta "forte preoccupazione e netto dissenso" nei confronti di una delibera del Comune di Milano che ha stabilito di destinare il 90% dei finanziamenti ministeriali assegnati al sistema bibliotecario della città nell’ambito del Fondo editoria libraria (istituito un anno fa) agli esercizi iscritti all’albo delle librerie milanesi di quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I librai: non aiutate solo gli esercizi di quartiere

Leggi anche: Studenti universitari a Milano: quanto costano gli affitti quartiere per quartiere

Leggi anche: Vuoi tonificare le braccia? Ecco gli esercizi e gli sport migliori da praticare

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I librai: non aiutate solo gli esercizi di quartiere.

I librai: non aiutate solo gli esercizi di quartiere - Una categoria (giustamente) anelante al sostegno pubblico si scaglia contro la scelta di dirottare ... msn.com