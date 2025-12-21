I giocatori PC non acquistano su Epic Games Store perché considerano Steam come una casa

Perché molti giocatori PC evitano di acquistare su Epic Games Store anche quando i giochi sono interessanti o in esclusiva? La risposta non è solo economica o tecnica, ma soprattutto emotiva e sociale. Secondo Adrian Chmielarz, autore di Witchfire e cofondatore di The Astronauts, Steam è diventato nel tempo una vera e propria “ casa ” per i videogiocatori, mentre Epic Games Store resta un semplice punto vendita. In un’intervista, Chmielarz ha raccontato che l’accordo di esclusiva temporale con Epic è stato fondamentale per la sopravvivenza del suo studio. Il supporto economico di Epic ha permesso al team di rifinire Witchfire con calma, migliorandolo prima dell’arrivo su Steam. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - I giocatori PC non acquistano su Epic Games Store perché considerano Steam come una casa Leggi anche: Eternights gratis su Epic Games Store: scarica l’action-dating sim apocalittico Leggi anche: EPIC GAMES STORE REGALA UNA BOMBA: GRAVITY CIRCUIT E UNA SORPRESA DA 55$ Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Harry Potter arriva in Fortnite (e non solo). I giocatori considerano Steam come una casa, per questo non acquistano su Epic Games Store - Secondo il capo di The Astronauts, i giocatori non acquistano su Epic Games Store perché non lo considerano una casa come Steam. msn.com

