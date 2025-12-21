I dolci di Natale perduti | prima di panettone e pandoro c' erano loro

Panettone e pandoro hanno conquistato tutta Italia. Ma non è sempre stato così. Prima della loro diffusione industriale, esplosa negli anni Cinquanta, ogni territorio aveva i propri dolci natalizi. Alcuni sono sopravvissuti, altri sono quasi scomparsi. La Büsela dell’Oltrepò Pavese, la Gubana friulana, le Susumelle calabresi: dolci che raccontano storie di territori, ingredienti locali e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Dolci nati dalla cucina povera, preparati con pane raffermo, miele, frutta secca e spezie. Dolci che si conservavano a lungo, che si preparavano con settimane di anticipo e che nascondevano fave nell’impasto per predire il futuro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

