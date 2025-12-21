I delitti della porta accanto | come litigi apparentemente banali tra vicini di casa possono trasformarsi in omicidi

I conflitti tra vicini di casa spesso sembrano questioni di poco conto, ma in alcuni casi possono degenerare in situazioni più gravi. In questo approfondimento, Cristina Brondoni, criminologa e giornalista, analizza come litigi apparentemente semplici possano portare a esiti drammatici, anche fatali. Lo abbiamo chiesto a Cristina Brondoni, criminologa e giornalista, autrice di un saggio che descrive i casi italiani e gli episodi avvenuti all’estero, analizzandone i moventi

