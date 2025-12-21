I delitti della porta accanto | come litigi apparentemente banali tra vicini di casa possono trasformarsi in omicidi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I conflitti tra vicini di casa spesso sembrano questioni di poco conto, ma in alcuni casi possono degenerare in situazioni più gravi. In questo approfondimento, Cristina Brondoni, criminologa e giornalista, analizza come litigi apparentemente semplici possano portare a esiti drammatici, anche fatali. Lo abbiamo chiesto a Cristina Brondoni, criminologa e giornalista, autrice di un saggio che descrive i casi italiani e gli episodi avvenuti all’estero, analizzandone i moventi

Lo abbiamo chiesto a Cristina Brondoni, criminologa e giornalista, autrice di un saggio che descrive i casi italiani e gli episodi avvenuti all’estero, analizzandone i moventi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

i delitti della porta accanto come litigi apparentemente banali tra vicini di casa possono trasformarsi in omicidi

© Vanityfair.it - I delitti della porta accanto: come litigi apparentemente banali tra vicini di casa possono trasformarsi in omicidi

Leggi anche: Strage di Erba, gli omicidi della porta accanto: i coniugi Olindo e Rosa, le confessioni e il verdetto finale. «Adesso sì che possiamo dormire»

Leggi anche: Prato, omicidi escort: indagini su tre delitti irrisolti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

I delitti della porta accanto: come litigi apparentemente banali tra vicini di casa possono trasformarsi in omicidi.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.