I delitti della porta accanto | come litigi apparentemente banali tra vicini di casa possono trasformarsi in omicidi
I conflitti tra vicini di casa spesso sembrano questioni di poco conto, ma in alcuni casi possono degenerare in situazioni più gravi. In questo approfondimento, Cristina Brondoni, criminologa e giornalista, analizza come litigi apparentemente semplici possano portare a esiti drammatici, anche fatali. Lo abbiamo chiesto a Cristina Brondoni, criminologa e giornalista, autrice di un saggio che descrive i casi italiani e gli episodi avvenuti all’estero, analizzandone i moventi
Lo abbiamo chiesto a Cristina Brondoni, criminologa e giornalista, autrice di un saggio che descrive i casi italiani e gli episodi avvenuti all’estero, analizzandone i moventi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Strage di Erba, gli omicidi della porta accanto: i coniugi Olindo e Rosa, le confessioni e il verdetto finale. «Adesso sì che possiamo dormire»
Leggi anche: Prato, omicidi escort: indagini su tre delitti irrisolti
I delitti della porta accanto: come litigi apparentemente banali tra vicini di casa possono trasformarsi in omicidi.
Venerdì 12 dicembre, alle ore 20:00, Lo Stadio Picco di La Spezia si trasforma in un teatro del mistero: il Gruppo Teatrale “Delitti con Diletto” porta in scena un nuovo, irresistibile giallo interattivo… e tu sarai parte della storia! Un’elegante cena aziendale degli - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.