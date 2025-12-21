Credeva di fare un provino, ma era una trappola. E così una trentenne romana è stata ricattata su Telegram da una falsa agente che ha creato – tramite l’ausilio dell’intelligenza artificiale – un deep fake in cui l’aspirante modella era ritratta in un video porno. Alla ragazza era stato inizialmente chiesto di spogliarsi per mostrare cicatrici e tatuaggi, richiesta che era sembrata affidabile visti i contatti comuni nel mondo della moda che il profilo presentava. A raccontare la storia è il Messaggero che mette in ordine cronologico gli eventi. Il 28 settembre la truffatrice avrebbe contattato la donna, e il 2 ottobre scorso sarebbe avvenuta la videochiamata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I debiti vanno onorati”, modella ricattata con video porno creati con l’IA dopo falso provino

Leggi anche: Modella ricattata per provino hot fatto con l’IA, il video inviato ad amici e parenti: ma lei denuncia tutto

Leggi anche: OpenAI lancia il suo social, si chiama Sora e contiene solo video IA creati anche con persone reali

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I debiti vanno onorati”, modella ricattata con video porno creati con l’IA dopo falso provino - Una falsa agente ha trasformato video di un provino in contenuto esplicito, chiedendo bitcoin per non diffonderlo sui social ... ilfattoquotidiano.it