I cimeli di Lo squalo tornano in superficie | arpione e canna da pesca all’asta e valgono una fortuna

A cinquant’anni dall’uscita di Lo squalo, di cui negli ultimi mesi è stato celebrato l’anniversario con una mostra a Los Angeles, due oggetti di scena diventati simbolo del film di Steven Spielberg. Un lanciatore di arpioni e una canna da pesca utilizzati realmente sul set saranno messi all’asta da Propstore – come scrive l’Adnkronos -nella vendita di primavera del 2026. I due oggetti provengono da una stagione particolare della storia di Hollywood. A celebrare l’anniversario del film cult, l’Academy Museum of Motion Pictures ha allestito una mostra dedicata al film con 200 oggetti storici e materiali di backstage, tra cui l’unico modello di squalo superstite e gli schizzi originali dell’artista Roger Kastel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

