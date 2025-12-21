I Carabinieri intensificano la presenza sul territorio | incontri con studenti e anziani ad Avellino e provincia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno aumentato la loro presenza sul territorio attraverso incontri di prossimità con studenti e anziani, con l’obiettivo di promuovere la tutela e la sicurezza della comunità. Tali iniziative si inseriscono in un percorso di rafforzamento dei rapporti tra forze dell’ordine e cittadini, favorendo un clima di fiducia e collaborazione.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale.Tali iniziative, che proseguiranno anche. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri di prossimità con studenti e anziani Leggi anche: Ventidue nuovi Carabinieri per la provincia di Pisa: più sicurezza e presenza sul territorio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sicurezza rafforzata a Monfalcone: i Carabinieri intensificano il controllo del territorio ad ampio raggio per prevenire reati e tutelare la cittadinanza; NATALE SICURO, CARABINIERI INTENSIFICANO I CONTROLLI: QUATTRO DENUNCIATI PER DROGA; Cinque furti in casa in tre mesi: cittadini preoccupati, si intensificano i controlli; ROMA – I CARABINIERI INTENSIFICANO I CONTROLLI NEL CENTRO STORICO DELLA CAPITALE. I Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Solofra intensificano i controlli del territorio con l’ausilio di unità speciali - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in vista delle festività natalizie, ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio irpino, in particolare nelle aree di competenza delle C ... msn.com

Carabinieri in prima linea: "Codice rosso", quattro interventi al giorno - Il comandante provinciale Molinari ha tracciato il bilancio del 2025. msn.com

Carabinieri di Poppi: potenziato l’organico per riconoscere l’impegno del comune - «L’Arma ha rafforzato la Stazione con l’assegnazione di tre nuovi Carabinieri, segno tangibile di attenzione e fiducia verso la comunità locale», dice il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni ... msn.com

Livorno: arresto per atti persecutori a tutela fasce vulnerabili. Livorno: Carabinieri intensificano i servizi a tutela delle fasce vulnerabili. Arrestato un 50enne per atti persecutori in flagranza. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità Leggi - facebook.com facebook

Quattro denunciati per guida in stato di ebbrezza e droga a Cairo e Carcare: si intensificano i controlli dei Carabinieri x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.