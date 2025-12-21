I canti dei bambini illuminano il Natale a Pieve di Campo

I canti dei bambini rappresentano un momento di condivisione e tradizione durante il periodo natalizio. Nella giornata di ieri, lo spazio antistante il Centro socio culturale di Pieve di Campo si è animato con le voci dei piccoli della scuola dell’elementare La Fonte. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e riscoprire lo spirito del Natale. I canti dei bambini illuminano il Natale a Pieve di Campo.

Una grande festa, nello spazio antistante il Centro socio culturale di Pieve di Campo. I bambini della scuola dell'elementare La Fonte hanno regalato al quartiere un intenso momento di festa con i loro canti di Natale, trasformando l'area davanti al circolo in un piccolo palcoscenico a cielo aperto. L'iniziativa, organizzata in collaborazione tra la scuola e il Centro socio culturale, ha richiamato numerose famiglie, nonni e residenti, riuniti per uno scambio corale di auguri di Buon Natale a tutta la Pieve. I piccoli, preparati nelle ultime settimane dalle insegnanti con un lavoro paziente in sezione, si sono alternati in brani tradizionali e canzoni più moderne, affrontando l'emozione del pubblico con sorprendente sicurezza.

