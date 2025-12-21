I campioni del calcio portano sorrisi e regali ai pazienti di Ugi e dell' ospedale infantile Regina Margherita
I campioni dello sport di Torino e Juventus entrano in corsia tra i bambini e i ragazzi ricoverati per regalare un momento di leggerezza, ma anche sorrisi e regali.Mercoledì 17 dicembre una nutrita delegazione (la rosa quasi al completo e lo staff) del Torino Football Club ha fatto visita ai. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
