I Bijoux dell’anno a Napoli lo speciale pop up store presenta l’esclusiva linea ‘Secret Santa’ per il Natale

Un gioiello per il Natale, un inno alla bellezza e alla creatività nei toni del rosso, cipria e bordeaux con fiori in pelle. La nuova linea Secret Santa firmata Bijoux dell’anno fa parte della collezione presentata in esclusiva il 20 dicembre in un pop up store momentaneo allestito da Carmen dell’Anno e Federica Formicola in Via Vannella Gaetani, a Napoli. La città partenopea ha accolto con calore schiere di donne accorse nello speciale evento natalizio pensato dalle due imprenditrici e fondatrici del marchio di bijoux che sta facendo il giro di tutta Italia. Sconti speciali, regali e un giro della ruota, sono state le sorprese che Bijoux dell’anno ha inteso offrire alle proprie “gioielline” in occasione degli auguri natalizi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

