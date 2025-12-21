I bergamaschi non vincono in trasferta dal 21 settembre L’Atalanta a Marassi con un’idea | Cominciare a risalire in classifica

L’Atalanta cerca di invertire il trend negativo in trasferta, dove non vince dal 21 settembre. La squadra si presenta a Marassi con l’obiettivo di ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica. Con questa partita, i bergamaschi intendono cominciare a risalire e avvicinarsi alle zone di vertice. I bergamaschi non vincono in trasferta dal 21 settembre. L’Atalanta a Marassi con un’idea:

BERGAMO L’Atalanta vuole continuare a vincere, per iniziare a scalare la parte sinistra della classifica e risalire verso il quarto posto. E’ questo il mantra di Raffaele Palladino in vista del posticipo serale delle 20.45, a Marassi, in casa del Genoa, rivitalizzato dalla cura De Rossi. Liguri con 14 punti, bergamaschi con 19. Gara particolare per lo stesso Palladino, ex di turno, in rossoblù da giocatore nel 2007 con Gasperini come mister, e per gli altri ex Ahanor, Scamacca e Zappacosta. "Ho ricordi bellissimi degli anni nel Genoa, in una squadra forte, con giocatori forti, come Milito", dice alla vigilia il 41enne tecnico nerazzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

