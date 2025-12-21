Hoffmann note dalla quinta essenza del brivido romantico

Nel novembre 1982, l’Accademia Filarmonica Romana allestì l’Undine di Ernst Hoffmann, apportando alcune modifiche ai dialoghi originali in tedesco. Questa scelta ha suscitato riflessioni sul rapporto tra opera e tradizione, evidenziando come le interpretazioni possano evolversi nel tempo. Hoffmann, note dalla quinta essenza del brivido romantico analizza questo episodio, offrendo uno sguardo sulla complessità del rapporto tra testo originale e adattamento.

