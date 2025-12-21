Hoffmann note dalla quinta essenza del brivido romantico
Nel novembre 1982, l’Accademia Filarmonica Romana allestì l’Undine di Ernst Hoffmann, apportando alcune modifiche ai dialoghi originali in tedesco. Questa scelta ha suscitato riflessioni sul rapporto tra opera e tradizione, evidenziando come le interpretazioni possano evolversi nel tempo. Hoffmann, note dalla quinta essenza del brivido romantico analizza questo episodio, offrendo uno sguardo sulla complessità del rapporto tra testo originale e adattamento.
Quando, nel novembre 1982, l’Accademia Filarmonica Romana portò in scena l’Undine di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qualcuno decise di sostituire i dialoghi originali parlati tedeschi con dei nuovi testi di . Hoffmann, note dalla quinta essenza del brivido romantico il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova si riprende tutto con il brivido. Asia D’Amato quinta
Leggi anche: L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli dalla terra rossa del Foro Italico. Commozione sulla note di My way
La stagione di danza 2025/26 del Teatro dell’Opera di Roma si apre il 17 dicembre (ore 20), sulle note de Lo Schiaccianoci di Cajkovskij che torna nella visione fiabesca del coreografo #PaulChalmer resa magica dalle scene di AndreaMiglio, dai costumi d - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.