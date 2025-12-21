Nel dodicesimo turno della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, il Bassano ha ottenuto una vittoria significativa contro Giovinazzo, tornando temporaneamente in testa alla classifica. La partita si è rivelata facile per la squadra veneta, che ora si prepara ad affrontare Trissino nel big match di domani, con l’obiettivo di consolidare il proprio primato.

Bassano vince e torna almeno per una sera in testa alla classifica. La squadra veneta ha infatti battuto in scioltezza Giovinazzo in uno dei match più importanti del dodicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, mettendo così pressione adesso a Trissino, attesa domani nel big match contro la terza della classe Viareggio. Davvero tutto molto facile per l’Ubroke r, passata sul campo pugliese con il poderoso risultato di 2-6. Promettente vittoria anche per un’altra compagine del Veneto, ovvero Valdagno, mattatrice in quel di Sarzana per 1-9. Molto bene anche Lodi, formazione che ha calato il poker in quel di Monza arginando gli avversari per 1-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey pista: Bassano vince nel sabato di Serie A1 e ritrova provvisoriamente la vetta

