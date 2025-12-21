Hockey ghiaccio | Val Pusteria come Bolzano sconfitta in casa in ICE contro i Vienna Capitals

La domenica sera dell’ ICE Hockey League non sorride al movimento italiano. Il Val Pusteria infatti è stato battuto in casa con lo score di 2-3 dai Vienna Capitals, in una partita sviluppatasi in modo del tutto inatteso. Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, gli austriaci sono passati in vantaggio con Gazzola nel secondo segmento di match. Lo 0-1 ha scosso la gara, per un terzo periodo ricco di colpi di scena. Al 43? pareggio di Rueschhoff per il momentaneo 1-1, poi il doppio colpo di coda di Gregoire per gli ospiti: una zampata al 50? e una al 52? per andare sull’1-3. Val Pusteria la riapre con Bardreau a poco più di 2 minuti dalla fine, ma sul 2-3 non ha più la forza di pareggiare. 🔗 Leggi su Oasport.it

