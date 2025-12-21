Hockey ghiaccio | Renon batte la capolista Salzburg in Alps League sorride Vipiteno
Nel campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, le squadre italiane hanno ottenuto risultati generalmente positivi. In particolare, il Renon ha conquistato una vittoria importante contro la capolista Salzburg, portando un sorriso anche a Vipiteno. Tendenzialmente positivo il bilancio delle squadre italiane impegnate quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio.
Molto bene in tal senso Renon che, ai supplementari, ha battuto Salzburg per 2-3 sfruttando la rete decisiva firmata da Kostner dopo tre minuti. Sorride anche Vipiteno, capace di superare in casa la corazzata Kitzbuhel con il risultato finale di 6-3. Il derby di giornata è andato invece a Gherdeina, formazione che ha battuto 7-6 l'Unterland ai calci di rigore.
