Hockey ghiaccio | Renon batte la capolista Salzburg in Alps League sorride Vipiteno

Tendenzialmente positivo il bilancio delle squadre italiane impegnate quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. In un sabato pregno di match infatti sono scese in campo quasi tutti i team nostrani, artefici di alcuni scontri molto combattuto. Molto bene in tal senso Renon che, ai supplementari, ha battuto Salzburg per 2-3 sfruttando la rete decisiva firmata da Kostner dopo tre minuti. Sorride anche Vipiteno, capace di superare in casa la corazzata Kitzbuhel con il risultato finale di 6-3. Il derby di giornata è andato invece a Gherdeina, formazione che ha battuto 7-6 l’Unterland ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

