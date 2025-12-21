Hockey ghiaccio | Bolzano cade contro Vienna nel sabato di ICE League

Nel sabato di ICE League, Bolzano ha affrontato Vienna in casa, ma ha concluso la partita con una sconfitta per 2-5. La gara ha evidenziato alcune difficoltà della squadra altoatesina, che ora deve concentrarsi per le prossime sfide del campionato 2025-2026.

Non un buon sabato per Bolzano. La squadra altoatesina ha dovuto cedere il passo a Vienna in occasione del match odierno valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, cedendo il passo al Vienna tra le mura amiche per 2-5. Promettente l’inizio delle foxes, capaci di passare in vantaggio all’11:25 del primo periodo con Brunner, salvo subire poco dopo il pareggio degli austriaci, arrivato con Gazzola (11:41). Nel secondo atto gli ospiti completano poi il contro sorpasso con Franklin (1:14); ma Bolzano non ci sta e, al 5:47, ripristina nuovamente gli equilibri con Pollock da una situazione di power-play. 🔗 Leggi su Oasport.it

