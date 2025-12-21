‘Ho vissuto sette anni all’inferno’ | il dolore la malattia e la nuova vita di Barbara Tabita

Barbara Tabita ha vissuto un difficile percorso di sette anni segnato da malattia e sofferenza. La sua esperienza, fatta di dolore e di rinascita, è stata condivisa nel programma Verissimo, offrendo uno sguardo sincero sulla propria realtà. Chi è Barbara Tabita: la malattia, l’inferno durato sette anni e la rinascita raccontata a Verissimo.

Chi è Barbara Tabita: la malattia, l’inferno durato sette anni e la rinascita raccontata a Verissimo. Un racconto senza filtri, crudo e profondamente umano. Ospite di Verissimo del 20 dicembre, l’attrice Barbara Tabita ha raccontato per la prima volta con lucidità l’incubo vissuto dopo la nascita della figlia Beatrice: sette anni segnati da una malattia devastante che le ha tolto tutto. La gravidanza, la nascita di Beatrice e i primi segnali. Barbara Tabita aveva 44 anni quando è rimasta incinta della figlia Beatrice, nata nel 2018 dall’unione con l’ex compagno Simone Mazzone. Una gravidanza arrivata quasi per caso, in una fase della vita in cui l’attrice non aveva mai immaginato di diventare madre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Ho vissuto sette anni all’inferno’: il dolore, la malattia e la nuova vita di Barbara Tabita Leggi anche: Verissimo, Barbara Tabita: “Dopo la nascita di mia figlia ho attraversato l’inferno” Leggi anche: Barbara Tabita spiega perché ha smesso di fare l’attrice: “La malattia mi ha portata a voler smettere di vivere” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. "Per sette anni ho vissuto con una cosa che non sapevo se fosse un ictus o l'emicrania con aura" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.